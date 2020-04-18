18.04.2020, 16:31

ФОТО: Не хуже Шараповой. Контавейт представила новую коллекцию одежды

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Fed Cup tennis
Fed Cup tennisFoto: Priit Simson

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт полтора года сотрудничает с производителем спортивной одежды и парфюмерии Lacoste. Французская фирма выбрала эстонскую теннисистку для представлении коллекции "Ролан Гаррос 2020" (ФОТО).

Основной упор на продвижение своей продукции Lacoste (логотип компании - зеленый крокодил) делает во время Открытого чемпионата Франции, который традиционно проводится на стыке весны и лета.

К сожалению в нынешнем году Открытый чемпионат Франции по теннису в запланированные сроки не состоится.

Накануне Контавейт и другая звезда эстонского тенниса Кайа Канепи получили специальное разрешение ЭОК для тренировок в теннисном холле Audentes.

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