ФОТО: Не хуже Шараповой. Контавейт представила новую коллекцию одежды

Основной упор на продвижение своей продукции Lacoste (логотип компании - зеленый крокодил) делает во время Открытого чемпионата Франции, который традиционно проводится на стыке весны и лета.

К сожалению в нынешнем году Открытый чемпионат Франции по теннису в запланированные сроки не состоится.

Накануне Контавейт и другая звезда эстонского тенниса Кайа Канепи получили специальное разрешение ЭОК для тренировок в теннисном холле Audentes.