ФОТО: Не хуже Шараповой. Контавейт представила новую коллекцию одежды

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт полтора года сотрудничает с производителем спортивной одежды и парфюмерии Lacoste. Французская фирма выбрала эстонскую теннисистку для представлении коллекции "Ролан Гаррос 2020" (ФОТО).
Основной упор на продвижение своей продукции Lacoste (логотип компании - зеленый крокодил) делает во время Открытого чемпионата Франции, который традиционно проводится на стыке весны и лета.
К сожалению в нынешнем году Открытый чемпионат Франции по теннису в запланированные сроки не состоится.
Накануне Контавейт и другая звезда эстонского тенниса Кайа Канепи получили специальное разрешение ЭОК для тренировок в теннисном холле Audentes.
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Странный случай