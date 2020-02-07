ФОТО: Малыгина и Контавейт принесли первую победу сборной Эстонии

Перед заключительным днем группового этапа Кубка Федерации сборная Эстонии занимала последнее место в группе. Чтобы обезопасить себя от вылета в нижний дивизион, нашим теннисисткам необходимо было побеждать Австрию. И они справились с этой задачей.

Малыгина одержала волевую победу

В первом поединке 19-летняя Елена Малыгина (WTA 553) за полтора часа сломила сопротивление 29-летней Мелани Клаффнер (WTA 525) - 7:6, 6:2. По ходу первой партии уроженка Петербурга уступала 2:5, но сумела выправить ситуацию.

Во втором матче Анетт Контавейт (WTA 22) без проблем разобралась с лидером австрийской команды Юлией Грабнер (WTA 221) и вывела сборную Эстонии на второе место в групповом турнире - 6:1, 6:2.

В парной встрече, которая не имела значения для определения турнирного положения команд, Саара Орав и Валерия Горлач уступили австрийскому дуэту - 2:6, 6:4, 0:6.

"Перед парной встречей с австрийками долго разговаривал с главным судьей турнира, - признался капитан сборной Эстонии Мяртен Тамла. - Трижды его спросил - мы обеспечили себе второе место в группе после двух побед в одиночных матчах? Хотел окончательно удостовериться, потому что накануне судья дал мне другую информацию".

Эстония сыграет с Украиной

Первое место в групповом турнире заняла Италия, выигравшая все три матча. Эстония, Греция и Австрия одержали по одной победе, но за счет лучшего соотношения выигранных партий второе место заняли наши теннисистки.