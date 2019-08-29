ФОТО: Контавейт выиграла битву у Томлянович, Канепи проиграла

Поединок продолжался свыше двух часов. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу эстонской теннисистки.

"В начале матча очень сильно мешал ветер. Условия были для нас одинаковые, но соперница лучше приспособилась к такой погоде. Во втором сете удалось немного улучшить игру. В решающей партии играла намного лучше", - так прокомментировала Контавейт поединок с австралийской теннисисткой.

Следующей соперницей эстонской теннисистки будет швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12), одолевшая француженку Ализе Корне (WTA 64) - 6:4, 1:6, 6:2.

Выход в 1/16 финала турнира гарантировал Контавейт 163 000 долларов призовых. Помимо одиночного разряда, первая ракетка Эстонии сыграет на US Open в паре с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Другая представительница Эстонии Кайа Канепи (WTA 82) проиграла во втором круге 23-летней хорватке Донне Векич (WTA 23) - 5:7, 3:6.

Главная неожиданность игрового дня - поражение шестой ракетки мира Петры Квитовой (Чехия) от немки Андреа Петкович (WTA 88) - 4:6, 4:6.