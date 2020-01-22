22.01.2020, 03:10
ФОТО: Контавейт удачно начала Открытый чемпионат Австралии
В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) уверенно разобралась с австралийкой Астрой Шарма (WTA 111) - 6:0, 6:2. Поединок продолжался один час.
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