ФОТО: Контавейт удачно начала Открытый чемпионат Австралии

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В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) уверенно разобралась с австралийкой Астрой Шарма (WTA 111) - 6:0, 6:2. Поединок продолжался один час.