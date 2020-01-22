22.01.2020, 03:10

ФОТО: Контавейт удачно начала Открытый чемпионат Австралии


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Foto: Scanpix, EPA

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) уверенно разобралась с австралийкой Астрой Шарма (WTA 111) - 6:0, 6:2. Поединок продолжался один час.

Выход во второй круг гарантировал эстонской теннисистке в качестве призовых 88 000 USD.

Следующей соперницей Контавейт будет испанка Сара Соррибес-Тормо (WTA 91), обыгравшая в трех партиях россиянку Веронику Кудерметову (WTA 40) - 2:6, 6:1, 6:1.

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