ФОТО: Контавейт показала характер, Канепи проиграла финал

Контавейт на победной ноте завершила выставочный турнир в Мельбурне, победив в полуфинале представительницу Греции Марию Саккари (WTA 22) - 2:6, 6:3, 11:9.

Волевая победа Контавейт

В третьем сете, который проводился в формате тай-брейка, эстонская теннисистка уступала сопернице со счетом 7:9, но сумела выправить ситуацию в свою пользу.

Выход в финал гарантировал Контавейт 33 620 евро призовых и 305 рейтинговых очков, но финальный поединок - об этом было объявлено заранее - организаторы турнира из-за отсутствия времени решили не проводить, поскольку 8 февраля в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.

Отказ от проведения финального матча - редчайший случай в теннисной практике. Сбой в расписании произошел в середине недели. Тогда из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у охранника отеля, в котором проживали большинство участников Открытого чемпионата Австралии, все 6 теннисных турниров были приостановлены на один день.

Победное шествие Канепи остановлено в финале

В паралллельно проходившем турнире Канепи проиграла финальный матч бельгийке Элизе Мертенс (WTA 20) - 4:6, 1:6.

Несмотря на поражение, Канепи провела хорошую неделю в Мельбурне. В новом мировом рейтинге ветеран эстонского тенниса поднимется на 29 строчек вверх и будет занимать 65-е место.

Начинается Открытый чемпионат Австралии

Первые поединки в рамках Открытого чемпионата Австралии эстонские теннисистки проведут 9 февраля.

Контавейт на старте турнира сыграет с 26-летней белоруской Александрой Соснович (WTA 90). Соперницей Канепи в первом круге будет латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 54).