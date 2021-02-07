ФОТО: Контавейт показала характер, Канепи проиграла финал
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94) завершили подготовку к Открытому чемпионату Австралии.
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94) завершили подготовку к Открытому чемпионату Австралии.
Контавейт на победной ноте завершила выставочный турнир в Мельбурне, победив в полуфинале представительницу Греции Марию Саккари (WTA 22) - 2:6, 6:3, 11:9.
Волевая победа Контавейт
В третьем сете, который проводился в формате тай-брейка, эстонская теннисистка уступала сопернице со счетом 7:9, но сумела выправить ситуацию в свою пользу.
Выход в финал гарантировал Контавейт 33 620 евро призовых и 305 рейтинговых очков, но финальный поединок - об этом было объявлено заранее - организаторы турнира из-за отсутствия времени решили не проводить, поскольку 8 февраля в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.
Отказ от проведения финального матча - редчайший случай в теннисной практике. Сбой в расписании произошел в середине недели. Тогда из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у охранника отеля, в котором проживали большинство участников Открытого чемпионата Австралии, все 6 теннисных турниров были приостановлены на один день.
Победное шествие Канепи остановлено в финале
В паралллельно проходившем турнире Канепи проиграла финальный матч бельгийке Элизе Мертенс (WTA 20) - 4:6, 1:6.
Несмотря на поражение, Канепи провела хорошую неделю в Мельбурне. В новом мировом рейтинге ветеран эстонского тенниса поднимется на 29 строчек вверх и будет занимать 65-е место.
Начинается Открытый чемпионат Австралии
Первые поединки в рамках Открытого чемпионата Австралии эстонские теннисистки проведут 9 февраля.
Контавейт на старте турнира сыграет с 26-летней белоруской Александрой Соснович (WTA 90). Соперницей Канепи в первом круге будет латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 54).
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