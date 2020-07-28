ФОТО: Контавейт и Канепи сыграют в Тонди против Остапенко и Севастовой

Эстонию будут представлять Анетт Контавейт (WTA 22), Кайа Канепи (WTA 99), Юрген Зопп (ATP 552) и Владимир Иванов (ATP 738). В составе сборной Латвии заявлены Елена Остапенко (WTA 41), Анастасия Севастова (WTA 43), Эрнестс Гулбис (ATP 162) и Карлис Озолиньш (ATP 1133).

Матчевую встречу Эстония - Латвия откроет 29 июля поединок Иванова с Озолиньшем (началов в 11:00). Затем на корнт выйдут Контавейт и Севастова. Дневную часть программы завершит поединок мужских пар.

Вечернюю часть программы откроет поединок Канепи с Остапенко (начало в 18:00). Программу игрового дня завершит матч Зопп - Гулбис. Всего за два дня в Тонди будет сыграно в общей сложности 10 матчей в одиночных и парных разрядах.

Самым титулованным участником Merko Cup является 23-летняя Остапенко - в 2017 году она неожиданно для многих выиграла Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале румынку Симону Халеп в трехсетовом поединке