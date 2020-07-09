09.07.2020, 20:00

ФОТО: Иванов и Малыгина пробились в финал чемпионата Эстонии


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Tennise Eesti meistrivõistlused 09.07.2020 Foto: Kiur Kaasik

На кортах таллиннского "Калева" близиться к завершению чемпионат Эстонии по теннису. Первые финалистки определились в женском одиночном разряде.

Валерия Горлач уступила в полуфинале двукратной чемпионке Эстонии Катрийн Саар - 2:6, 3:6. Ее соперицей в решающем поединке будет Елена Малыгина, победившая Софию Чеклистову - 6:3, 6:3.

Первым финалистом мужского турнира стал восьмикратный чемпион страны Владимир Иванов, обыгравший Даниила Глинку - 6:2, 7:6.

Во второй паре померятся силами Кеннет Райсма и прошлогодний финалист Кристьян Тамм.

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