09.07.2020, 20:00
ФОТО: Иванов и Малыгина пробились в финал чемпионата Эстонии
На кортах таллиннского "Калева" близиться к завершению чемпионат Эстонии по теннису. Первые финалистки определились в женском одиночном разряде.
На кортах таллиннского "Калева" близиться к завершению чемпионат Эстонии по теннису. Первые финалистки определились в женском одиночном разряде.
Валерия Горлач уступила в полуфинале двукратной чемпионке Эстонии Катрийн Саар - 2:6, 3:6. Ее соперицей в решающем поединке будет Елена Малыгина, победившая Софию Чеклистову - 6:3, 6:3.
Первым финалистом мужского турнира стал восьмикратный чемпион страны Владимир Иванов, обыгравший Даниила Глинку - 6:2, 7:6.
Во второй паре померятся силами Кеннет Райсма и прошлогодний финалист Кристьян Тамм.
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