ФОТО и ВИДЕО: Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии

Осака в четвертый раз играла в финале турнира "Большого шлема и в четвертый раз одержала победу. В качестве денежного приза она получила чек на 2,1 млн USD.

Накануне белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли финал в женском парном разряде. За победу интернациональный дуэт получил на двоих 466 600 долларов. После награждения теннисистки сообщили, что не собираются больше играть вместе в паре на других турнирах "Большого шлема" в 2021 году.

В финале мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев сыграет с 8-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии Новаком Джоковичем (Сербия). Этот поединок состоится 21 февраля.