ФОТО и ВИДЕО: Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии

23-летняя Наоми Осака (WTA 3) выиграла в Мельбурне Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале женского одиночного разряда японка победила американку Дженнифер Брэди (WTA 24) - 6:4, 6:3.
Осака в четвертый раз играла в финале турнира "Большого шлема и в четвертый раз одержала победу. В качестве денежного приза она получила чек на 2,1 млн USD.
Накануне белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли финал в женском парном разряде. За победу интернациональный дуэт получил на двоих 466 600 долларов. После награждения теннисистки сообщили, что не собираются больше играть вместе в паре на других турнирах "Большого шлема" в 2021 году.
В финале мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев сыграет с 8-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии Новаком Джоковичем (Сербия). Этот поединок состоится 21 февраля.
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