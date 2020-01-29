ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла четвертьфинал за 53 минуты
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) проиграла в Мельбурне экс-первой ракетке мира Симоне Халеп (WTA 3) - 1:6, 1:6.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) проиграла в Мельбурне экс-первой ракетке мира Симоне Халеп (WTA 3) - 1:6, 1:6.
Четвертьфинальная стадия турнира, в которой выступают 8 сильнейших игроков, предполагает упорное соперничество. Однако никакой интриги в поединке Контавейт - Халеп зрители не увидели. 28-летняя румынка превосходила соперницу практически во всех компонентах игры, выиграв матч за 53 минуты.
11 проигранных геймов подряд
Контавейт удачно начала встречу, не отдав сопернице ни одного очка на своей подаче, но затем Халеп выиграла 11 геймов подряд.
Анетт, похоже, не сумела полностью восстановиться после марафонского матча в 1/8 финала с полькой Игой Швентек (WTA 56), который продолжался почти три часа. У Контавейт разладилась подача, она допускала брак в простых ситуациях, к тому же румынка безжалостно гоняла эстонскую теннисистку по разным углам корта, вынуждая делать ошибки.
Статистика в пользу Халеп
Халеп сделала 5 эйсов и допустила 10 невынужденных ошибок. У Контавейт эти показатели 0 и 15. Счет личных встреч стал 3:0 в пользу экс-первой ракетки мира.
"Я не считаю, что провела плохой матч - я просто не нашла против соперницы никакого оружия, - отметила по окончании поединка Контавейт. - Она играла очень агрессивно, заставляла меня много двигаться и допускала мало ошибок. У меня все время было чувство, что я нахожусь под давлением - очки мне доставались очень тяжело. Все то, что я делала, не сработало против нее. Халеп провела суперматч и была намного лучше меня".
В полуфинале Халеп сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (WTA 32), которая в 1/4 финала одолела атлетичную россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 30) - 7:5, 6:3.
Контавейт сыграет в Ласнамяэ
Несмотря на поражение, Контавейт может себе записать выступление на кортах Мельбурна в актив. Она впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира "Большого шлема", заработав в качестве призовых 358 000 долларов.
В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации эстонская теннисистка поднимется на 22-е место.
На следующей неделе Контавейт можно будет увидеть в Таллинне, где 5-8 февраля пройдет Кубок Федерации среди команд Первой группы Евро-Африканской зоны. В групповом турнире соперниками сборной Эстонии на кортах теннисного центра "Таллинк" в Ласнамяэ будут Греция, Австрия и Италия.
На вопрос - будет ли выступать в Кубке Федерации Кайа Канепи? - лидер сборной Эстонии не смогла ответить: "Не мое дело комментировать. Я не в курсе".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ягудин снял маску и рассказал правду об отношении к Тутберидзе
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
Бросивший сыновей в Шереметьево мужчина принял решение
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом