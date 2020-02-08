ФОТО и ВИДЕО: Контавейт победила четвертую ракетку мира, но...

На кортах теннисного центра "Таллинк" завершился Кубок Федерации (Евро-Африканская зона I). Женская сборная Эстонии проиграла за выход в плей-офф Мировой группы Украине - 1:2. Единственное очко в копилку эстонской команды принесла Анетт Контавейт, победившая четвертую ракетку мира Элину Свитолину 6:3, 6:7, 6:2.
Сборная Украины, собравшая в Таллинне сильнейший состав, считалась безусловным фаворитом матча с Эстонией. Однако чтобы доказать свое превосходство, украинским теннисисткам пришлось провести все три запланированных матча.
Контавейт довольна игрой
В первом поединке Елена Малыгина (WTA 553) вполне предсказуемо уступила Даяне Ястремской (WTA 26) - 3:6, 1:6.
Наибольший интерес представляло противостояние лидеров команд Элины Свитолиной (WTA 4) и Анетт Контавейт (WTA 22). Лидер эстонского тенниса добилась красивой победы и сравняла счет - 1:1.
"Провела очень хороший матч. Была агрессивна и терпелива, - так прокоментировала исход поединка с украинской теннисисткой Контавейт. - Мы ощущали мегаподдержку зрителей. Я еще до начала своего поединка обратила внимание, что зрителям негде сидеть. Жаль лишь, что часть из них перед решающей парной игрой покинула зал".
Судьбу поединка решила парная встреча, в которой Контавейт и Малыгина уступили украинскому дуэту Марта Костюк/Даяна Ястремская - 2:6, 0:6.
Капитан доволен командой
"Свою задачу на этом турнире мы выполнили. Единственный неприятный осадок оставило поражение Греции в первом матче. Могли бы их победить - тогда бы была супернеделя", - так прокомментировал выступление сборной Эстонии Мяртен Тамла.
Вторым обладателем путевки в плей-офф Мировой лиги стала Италия, обыгравшая Хорватию - 2:0.
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