ФОТО и ВИДЕО: Контавейт победила четвертую ракетку мира, но...

Сборная Украины, собравшая в Таллинне сильнейший состав, считалась безусловным фаворитом матча с Эстонией. Однако чтобы доказать свое превосходство, украинским теннисисткам пришлось провести все три запланированных матча.

Контавейт довольна игрой

В первом поединке Елена Малыгина (WTA 553) вполне предсказуемо уступила Даяне Ястремской (WTA 26) - 3:6, 1:6.

Наибольший интерес представляло противостояние лидеров команд Элины Свитолиной (WTA 4) и Анетт Контавейт (WTA 22). Лидер эстонского тенниса добилась красивой победы и сравняла счет - 1:1.

"Провела очень хороший матч. Была агрессивна и терпелива, - так прокоментировала исход поединка с украинской теннисисткой Контавейт. - Мы ощущали мегаподдержку зрителей. Я еще до начала своего поединка обратила внимание, что зрителям негде сидеть. Жаль лишь, что часть из них перед решающей парной игрой покинула зал".

Судьбу поединка решила парная встреча, в которой Контавейт и Малыгина уступили украинскому дуэту Марта Костюк/Даяна Ястремская - 2:6, 0:6.

Капитан доволен командой

"Свою задачу на этом турнире мы выполнили. Единственный неприятный осадок оставило поражение Греции в первом матче. Могли бы их победить - тогда бы была супернеделя", - так прокомментировал выступление сборной Эстонии Мяртен Тамла.

Вторым обладателем путевки в плей-офф Мировой лиги стала Италия, обыгравшая Хорватию - 2:0.