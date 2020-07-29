ФОТО и ВИДЕО: Контавейт и Канепи победили латвийских звезд, но...

Первой из эстонских теннисисток на корт вышла Контавейт. Она очень быстро разобралась с Анастасией Севастовой (WTA 43) - 6:1, 6:2. Поединок продолжался лишь 55 минут

Эстонки сыграли агрессивно

"Моя агрессивная игра принесла результат. Заканчивала розыгрыши хорошими ударами и быстро перемещалась по корту. Тяжелые тренировки окупились сполна", - так прокомментировала свою победу Контавейт.

"Анетт играла очень хорошо и не давала мне шансов. Все, что я могу сделать, это поздравить ее. Она допускала мало ошибок и очень хорошо играла на своей подаче", - сказала Севастова.

Соперницей Канепи была Елена Остапенко (WTA 41), которая в 2017 году одержала сенсационную победу на турнире "Большого шлема" в Париже. Опытная Канепи выиграла матч у 23-летней рижанки - 6:3, 6:4.

"В начале матча ощущала волнение, но затем почувствовала себя увереннее. Если бы проходила первая подача, было бы вообще все замечательно", - отметила Канепи.

Латвия побеждает за счет мужчин

Латвийской команде все три очка принесли мужчины. Многократный чемпион Эстонии Владимир Иванов (ATP 738) в матче открытия уступил полуфиналисту юниорского чемпионата Австралии Карлису Озолиньшу (ATP 1133) - 1:6, 3:6.

Первый номер эстонского тенниса Юрген Зопп (ATP 552) проиграл Эрнесту Гулбису (ATP 162) - 3:6, 4:6. Латвийские теннисисты выиграли и пару.

30 июля на корте Теннисного центра "Тонди" состоятся 6 матчей. Программу игрового дня откроет поединок Канепи с Севастовой. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 11:00)