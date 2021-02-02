ФОТО и ВИДЕО: Канепи победила 7-ю ракетку мира Соболенко

Накануне Открытого чемпионата Австралии теннисистки проводят последнюю проверку сил на турнире в Мельбурне с призовым фондом 447 620 долларов. Во втором круге 35-летняя Кайа Канепи (WTA 94) победила белоруску Арину Соболенко (WTA 7) - 6:1, 2:6, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 45 минут. Канепи прервала впечатляющую победную серию 22-летней Соболенко, которая насчитывала 15 матчей - 3 выигранных турнира подряд.
На старте турнира Канепи победила австралийку Астру Шарма (WTA 129) - 1:6, 7:5, 6:2. На стадии 1/8 финала соперницей ветерана эстонского тенниса будет 23-летняя россиянка Дарья Касаткина (WTA 71).
Параллельно в Мельбурне начинается еще один турнир, в котором выступит сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 23). На старте турнира она сыграет предстоящей ночью с 28-летней американкой Кристиной Макхейл (WTA 82).
Открытый чемпионат Австралии по теннису начнется на кортах Мельбурна 8 февраля.
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