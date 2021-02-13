ФОТО и ВИДЕО: Канепи и Контавейт зачехлили ракетки на Australian Open

Первой на корт вышла 35-летняя Канепи, уступившая хорватке Донне Векич (WTA 33) - 7:5, 6:7, 4:6. Марафонский поединок продолжался свыше двух с половиной часов.

Векич отыграла матчбол

На предыдущей стадии турнира ветеран эстонского тенниса наделала много шума, убедительно победиву прошлогоднюю чемпионку Australian Open Софию Кенин (WTA 4) - 6:3, 6:2. Поединок с 24-летней хорваткой, казалось, не создаст Канепи много проблем, но эстонская теннисистка проиграла практически выигранный матч.

Во втором сете Канепи вела в счете 3:0, но упустила инициативу - 3:3. При счете 5:4 Кайа одним ударом могла завершить поединок в свою пользу, однако хорватка отыграла матчбол, довела сет до тай-брейка и восстановила равновесие.

Слишком много ошибок

Канепи совершила в матче 44 невынужденные ошибки, 24 из которых пришлись на второй сет. В решающей партии хорватка заиграла агрессивнее - у нее пошла подача, которая создавала Канепи немало проблем.

Для Канепи третий круг в Мельбурне вновь стал непреодолимым препятствием. На других турнирах "Большого шлема" в Париже, Лондоне и Нью-Йорке Кайа по два раза доходила до четвертьфинала.

Контавейт тоже проиграла

Первая ракетка Эстонии Контавейт в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии проиграла 28-летней американке Шелби Роджерс (WTA 57) - 4:6, 3:6.

В первом сете Контавейт была впереди - 4:1, но не удержала это преимущество. Во второй партии на корте доминировала соперница.

Обе эстонские теннисистки заработали на Открытом чемпионате Австралии в качестве призовых по 165 230 долларов.