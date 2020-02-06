ФОТО: Эстонские теннисистки опустились на последнее место

Сюжет этого поединка стал точной копией предыдущего матча с Грецией. Елена Малыгина (WTA 553) проиграла свой поединок Элизабет Кочиаретто (WTA 176) - 1:6, 1:6. Лидер эстонской команды Анетт Контавейт (WTA 22) восстановила равновесие, обыграв Камилу Джорджи (WTA 99) - 6:3, 4:6, 7:6.

Канепи все же не хватает

Судьба поединка решалась в парной встрече, где эстонский дуэт Катрийн Саар/Валерия Горлач уступил соперницам.

"Поскольку у Анетт в конце матча возникли небольшие проблемы со спиной, то мы решили ее поберечь для заключительного поединка группового этапа", - так объяснил отсутствие Контавейт в парной встрече капитан сборной Эстонии Мяртен Тамла.

Вторую ракетку Эстонии на Кубке Федерации Малыгину также решили не выставлять на парную встречу с итальянками, держа в уме последний матч групповой стадии.

Эстония на последнем месте

Потерпев два поражения подряд, сборная Эстонии опустилась на последнее

место в групповом турнире и рискует вылететь в низший дивизион Кубка Федерации.

В заключительном матче группового турнира наши теннисистки 7 февраля сыграют с Австрией, которая во втором туре неожиданно обыграла Грецию - 2:1. Команда, которая займет последнее место в группе, в заключительный день турнира будет сражаться за сохранение прописки в зональном турнире.

В параллельной группе успешно начала выступление в Таллинне сборная Украины. Теннисистки с берегов Днепра разгромили Болгарию - 3:0.