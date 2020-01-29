ФОТО: Чуда не произошло: Контавейт проиграла в четвертьфинале за 53 минуты

Четвертьфинальная стадия турнира, в которой выступают 8 сильнейших игроков, предполагает упорное соперничество. Однако никакой интриги в поединке Контавейт - Халеп зрители не увидели. 28-летняя румынка превосходила соперницу практически во всех компонентах игры, выиграв матч за 53 минуты.

11 проигранных геймов подряд

Контавейт удачно начала встречу, не отдав сопернице ни одного очка на своей подаче, но затем Халеп выиграла 11 геймов подряд.

Анетт, похоже, не сумела полностью восстановиться после марафонского матча в 1/8 финала с полькой Игой Швентек (WTA 56), который продолжался почти три часа. У Контавейт разладилась подача, она допускала брак в простых ситуациях, к тому же румынка безжалостно гоняла эстонскую теннисистку по разным углам корта, вынуждая делать ошибки.

Статистика в пользу Халеп

Халеп сделала 5 эйсов и допустила 10 невынужденных ошибок. У Контавейт эти показатели 0 и 15. Счет личных встреч стал 3:0 в пользу экс-первой ракетки мира.

"Я не считаю, что провела плохой матч - я просто не нашла против соперницы никакого оружия, - отметила по окончании поединка Контавейт. - Она играла очень агрессивно, заставляла меня много двигаться и допускала мало ошибок. У меня все время было чувство, что я нахожусь под давлением - очки мне доставались очень тяжело. Все то, что я делала, не сработало против нее. Халеп провела суперматч и была намного лучше меня".

В полуфинале Халеп сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (WTA 32), которая в 1/4 финала одолела атлетичную россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 30) - 7:5, 6:3.