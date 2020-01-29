29.01.2020, 03:15

ФОТО: Чуда не произошло: Халеп разобралась с Контавейт за 53 минуты


EST 1
Galerii: 10 pilti
Foto: SCANPIX, EPA

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) проиграла в Мельбурне экс-первой ракетке мира Симоне Халеп (WTA 3) - 1:6, 1:6.

Четвертьфинальная стадия турнира, в которой выступают 8 сильнейших игроков, предполагает упорное соперничество. Однако напряженной борьбы в поединке Контавейт - Халеп зрители не увидели. 28-летняя румынка превосходила эстонку практически во всех компонентах игры, выиграв матч за 53 минуты.

Контавейт проиграла 11 геймов подряд
Контавейт удачно начала встречу, не отдав сопернице ни одного очка на своей подаче, но затем Халеп выиграла 11 (!) геймов подряд.

Анетт, похоже, не сумела полностью восстановиться после марафонского матча в 1/8 финала с полькой Игой Швентек (WTA 56), который продолжался почти три часа. У Контавейт разладилась подача, она допускала брак в простых ситуациях, к тому же румынка безжалостно гоняла эстонскую теннисистку по разным углам корта, вынуждая делать ошибки.

Читайте также:

Статистика в пользу Халеп
Халеп сделала 5 эйсов и допустила 10 невынужденных ошибок. У Контавейт эти показатели 0 и 15. Счет личных встреч стал 3:0 в пользу экс-первой ракетки мира.

"Я не считаю, что провела плохой матч - я просто не нашла против соперницы никакого оружия, - отметила по окончании поединка Контавейт. - Она играла очень агрессивно, заставляла меня много двигаться и допускала мало ошибок. У меня все время было чувство, что я нахожусь под давлением - очки мне доставались очень тяжело. Все то, что я делала, не сработало против нее. Халеп провела суперматч и была намного лучше меня".

В полуфинале Халеп сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (WTA 32), которая в 1/4 финала одолела атлетичную россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 30) - 7:5, 6:3.

Контавейт сыграет в Ласнамяэ
Несмотря на поражение, Контавейт может себе записать выступление на кортах Мельбурна в актив. Она впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира "Большого шлема", заработав в качестве призовых 358 000 долларов.

В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации, который будет обнародован на следующей неделе, эстонская теннисистка поднимется на 22-е место.

На следующей неделе Контавейт можно будет увидеть в Таллинне, где 5-8 февраля пройдет Кубок Федерации среди команд Первой группы Евро-Африканской зоны. В групповом турнире соперниками сборной Эстонии на кортах теннисного центра "Таллинк" в Ласнамяэ будут Греция, Австрия и Италия.

Читайте также: