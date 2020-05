ФОТО: Беременная теннисистка попала на обложку модного журнала

View this post on Instagram

ITS FINALLY OUT 🔥🖤 You can get your copy in LINK in my bio-interview is in czech but at least you can see the full photostory 😝 Oddnes vo vasich stankoch v cesku-na slovensku od stredy na pultoch-online verzia k dispozicii hned link v bio 🖤🔥Dakujem sikovnym chalanom fotografovi @lukaskimlicka a stylistovi @andrejkusalik za tuto nadhernu tehotensku fashion fotostory,ktora ma absolutne vystihuje a patri medzi moje najoblubenejsie fotenia ever,od zaciatku sme mali vsetci rovnaku ideu o trosku inych-nie klasickych skostnatenych tehotenskych fotkach na ake sme v nasich koncinach zvyknuti ( pretoze ak ste cakali srdiecka,kvetinky a motyliky tak smola-ale to ste pri mne hadam ani nemohli ocakavat 😛 ) A tak isto sefrefaktorovi casopisu Grade @pavel_mahdal za tuto prilezitost 🙌🏻Tak a uz len prijemne citanie Vam prajem a uz konecne mozem ist rodit 😂😍😘 @grade_magazine #daretobedifferent