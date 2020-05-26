ФОТО: Беременная теннисистка попала на обложку модного журнала

Известная словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию с обложки модного журнала Grade.
Осенью прошлого года экс-четвертая ракетка мира объявила о завершении профессиональной карьеры. В настоящий момент спортсменка находится на седьмом месяце беременности.
За свою карьеру 31-летняя Цибулкова выиграла 8 профессиональных турниров. На "Больших шлемах" ее наивысшее достижение датировано 2014 годом - выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2016 году Цибулкова выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.
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