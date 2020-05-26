26.05.2020, 22:15

ФОТО: Беременная теннисистка попала на обложку модного журнала

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Dominika Cibulkova
Dominika CibulkovaFoto: ROSLAN RAHMAN, AFP

Известная словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию с обложки модного журнала Grade.

Осенью прошлого года экс-четвертая ракетка мира объявила о завершении профессиональной карьеры. В настоящий момент спортсменка находится на седьмом месяце беременности.

За свою карьеру 31-летняя Цибулкова выиграла 8 профессиональных турниров. На "Больших шлемах" ее наивысшее достижение датировано 2014 годом - выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2016 году Цибулкова выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

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ITS FINALLY OUT 🔥🖤 You can get your copy in LINK in my bio-interview is in czech but at least you can see the full photostory 😝 Oddnes vo vasich stankoch v cesku-na slovensku od stredy na pultoch-online verzia k dispozicii hned link v bio 🖤🔥Dakujem sikovnym chalanom fotografovi @lukaskimlicka a stylistovi @andrejkusalik za tuto nadhernu tehotensku fashion fotostory,ktora ma absolutne vystihuje a patri medzi moje najoblubenejsie fotenia ever,od zaciatku sme mali vsetci rovnaku ideu o trosku inych-nie klasickych skostnatenych tehotenskych fotkach na ake sme v nasich koncinach zvyknuti ( pretoze ak ste cakali srdiecka,kvetinky a motyliky tak smola-ale to ste pri mne hadam ani nemohli ocakavat 😛 ) A tak isto sefrefaktorovi casopisu Grade @pavel_mahdal za tuto prilezitost 🙌🏻Tak a uz len prijemne citanie Vam prajem a uz konecne mozem ist rodit 😂😍😘 @grade_magazine #daretobedifferent

A post shared by Dominika Cibulkova (@domicibulkova) on

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