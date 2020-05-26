ФОТО: Беременная теннисистка попала на обложку модного журнала

Осенью прошлого года экс-четвертая ракетка мира объявила о завершении профессиональной карьеры. В настоящий момент спортсменка находится на седьмом месяце беременности.

За свою карьеру 31-летняя Цибулкова выиграла 8 профессиональных турниров. На "Больших шлемах" ее наивысшее достижение датировано 2014 годом - выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2016 году Цибулкова выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.