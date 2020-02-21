ФОТО: Анетт Контавейт застукали с рэпером в ресторане

24-летняя Анетт и 34-летний рэпер попали на кадры, сделанные в ресторане спа-отеля - случилось это 9 февраля. Перед тем, как их запечатлели на фото, пара обменялась нежностями и поцелуями. В обществе теннисистки и рэпера находился еще один молодой человек.

Контавейт познакомилась с музыкантом в июле прошлого года, когда рэпер пригласил Анетт поучаствовать в видеофильме. Более тесные отношения у пары начали развиваться в сентябре.

Анетт использует любую возможность для встречи с Том-Олафом, но у нее очень плотный график выступления в турнирах. Несколько дней назад Контавейт выступала на крупном турнире в Эмиратах, а впереди у нее новый турнир в Катаре.

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