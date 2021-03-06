ФОТО: Анетт Контавейт показала свою грудь на пляже

25-летняя Контавейт выложила в "Инстаграме" маленький видеоролик и соблазнительное фото с пляжа. "Свободный день", - такую подпись она оставила под снимком.

Поскольку фото в бикини идет вторым кадром, россиянка Дарья Касаткина, с которой Анетт иногда выступает в паре, дала эстонской теннисистке совет: "Если хочешь собрать больше лайков, поменяй порядок фотографий".