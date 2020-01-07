07.01.2020, 14:05

ФОТО: Александр Зверев в прямом эфире довел до слез своего отца


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TENNIS-AUS-ATP
TENNIS-AUS-ATPFoto: PATRICK HAMILTON, AFP

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев выругался на отца - известного в прошлом советского теннисистка - в прямом эфире во время матча ATP Cup в австралийском Брисбене.

Инцидент произошел при счете 1:6 не в пользу Зверева в матче против Стефаноса Циципаса в рамках командного ATP Cup, после того, как Александр Зверев-старший попытался подсказать с трибуны своему сыну.

"Да заткнись ты уже! Какого ты сейчас вообще говоришь?! Я не могу эту подачу попасть, а ты мне тут говоришь..." — прокричал Зверев по-русски, сдобрив речь ненормативной лексикой, отмечает "Р-Спорт".

Зверев-младший проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но сборная Германии обыграла греков (2:1). После матча Циципас в своем твиттере выложил скриншот трансляции с плачущим Зверевым-старшим.



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