ФОТО: Александр Зверев в прямом эфире довел до слез своего отца

Инцидент произошел при счете 1:6 не в пользу Зверева в матче против Стефаноса Циципаса в рамках командного ATP Cup, после того, как Александр Зверев-старший попытался подсказать с трибуны своему сыну.

"Да заткнись ты уже! Какого ты сейчас вообще говоришь?! Я не могу эту подачу попасть, а ты мне тут говоришь..." — прокричал Зверев по-русски, сдобрив речь ненормативной лексикой, отмечает "Р-Спорт".

Зверев-младший проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но сборная Германии обыграла греков (2:1). После матча Циципас в своем твиттере выложил скриншот трансляции с плачущим Зверевым-старшим.

Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup 🇦🇺 pic.twitter.com/5UABoCDoW8