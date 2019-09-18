Федерер может завершить карьеру?

"Думаю, что окончательно все решу в течение нескольких недель. После ряда непростых турниров мне хочется сделать паузу и побыть вместе с родными. Но, с другой стороны, хочу выступать как минимум до следующего Уимблдона. Кроме того, я всерьез рассматриваю возможность участия в Олимпиаде. Мы обсуждали этот вопрос с семьей и командой”, — цитирует Федерера Tennis Head.

На счету Федерера рекордные 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. В финале Уимблдона-2019 Роджер проиграл сербу Новаку Джоковичу, имея по ходу встречи 2 матчбола.