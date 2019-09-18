Федерер может завершить карьеру?
Великий швейцарский теннисист подумывает о завершении карьеры, но все-таки хочет сыграть на Олимпиаде и Уимблдоне еще как минимум раз.
Великий швейцарский теннисист подумывает о завершении карьеры, но все-таки хочет сыграть на Олимпиаде и Уимблдоне еще как минимум раз.
"Думаю, что окончательно все решу в течение нескольких недель. После ряда непростых турниров мне хочется сделать паузу и побыть вместе с родными. Но, с другой стороны, хочу выступать как минимум до следующего Уимблдона. Кроме того, я всерьез рассматриваю возможность участия в Олимпиаде. Мы обсуждали этот вопрос с семьей и командой”, — цитирует Федерера Tennis Head.
На счету Федерера рекордные 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. В финале Уимблдона-2019 Роджер проиграл сербу Новаку Джоковичу, имея по ходу встречи 2 матчбола.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
Какие слова лучше не говорить в русской тюрьме