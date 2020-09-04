Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка выложила фото топлес

Последняя фотография в Instagram топлес и вовсе бурную реакцию в соцсетях. Некоторые называют россиянку ”девушкой с самыми горячими фотографиями”. Нашлись и те, кто считает, что Софье стоит вернуться в теннис и посвятить время тренировкам, а не откровенным фотосессиям. Позже красотка удалила резонансное фото, но оно осталось в твиттере поклонников.

Перспективная теннисистка завершила карьеру. Бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге выигрывала Уимблдон в своей возрастной категории в 2015 году. Всего в ее коллекции шесть титулов ITF.

Всего в одиночном раз эффектная россиянка одержала 123 победы и потерпела 66 поражений. В 2018 году Жук во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии проиграла польской теннисистке Магдалене Фрех.

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