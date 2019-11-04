04.11.2019, 12:18

Эстонские теннисистки продолжают терять позиции в рейтинге WTA


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Кайя Канепи
Кайя КанепиФото: Scanpix

В опубликованном сегодня рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт занимает 26-ю строчку, а Кайя Канепи выпала за пределы первой сотни игроков и занимает 101-е место.

По сравнению с рейтингом прошлой недели Контавейт потеряла одну позицию, а Канепи - сразу четыре.

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