Эстонские теннисистки продолжают терять позиции в рейтинге WTA

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Кайя Канепи Фото: Scanpix

В опубликованном сегодня рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт занимает 26-ю строчку, а Кайя Канепи выпала за пределы первой сотни игроков и занимает 101-е место.