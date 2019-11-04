04.11.2019, 12:18
Эстонские теннисистки продолжают терять позиции в рейтинге WTA
В опубликованном сегодня рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт занимает 26-ю строчку, а Кайя Канепи выпала за пределы первой сотни игроков и занимает 101-е место.
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