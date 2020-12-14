Эстонец Тамм выиграл турнир в Тунисе
Эстонский теннисист Кристьян Тамм выиграл теннисный турнир ITF с призовым фондом 15 000 долларов, который прошел в Тунисе.
Эстонский теннисист Кристьян Тамм выиграл теннисный турнир ITF с призовым фондом 15 000 долларов, который прошел в Тунисе.
22-летний Тамм в финале обыграл российского теннисиста Артема Дубровного 4:6, 6:3, 6:3. До старта соревнований эстонец занимал 725-е место в рейтинге ATP (у его соперника было 443-е место).
"Поскольку сезон вышел скомканным, я никак не мог показать свою лучшую игру, так что эта победа стала очень приятной", - сказал Тамм в интервью Tennisnet.ee .
Это вторая победа Тамма на турнирах ITF в карьере. Свою дебютную победу он также одержал в Тунисе.
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