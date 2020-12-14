Эстонец Тамм выиграл теннисный турнир в Тунисе

22-летний Тамм в финале обыграл российского теннисиста Артема Дубровного 4:6, 6:3, 6:3. До старта соревнований эстонец занимал 725-е место в рейтинге ATP (у его соперника было 443-е место).

"Поскольку сезон вышел скомканным, я никак не мог показать свою лучшую игру, так что эта победа стала очень приятной", - сказал Тамм в интервью Tennisnet.ee .

Это вторая победа Тамма на турнирах ITF в карьере. Свою дебютную победу он также одержал в Тунисе.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.