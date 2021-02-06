Экс-первая ракетка мира отказалась от матча с Контавейт

Первой на корт должна была выйти Контавейт, однако ее соперница в четвертьфинале экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA 13) отказалась от матча.

Официально озвученная причина отказа 31-летней белоруски от игры - травма поясницы. Правда, не исключен другой вариант - опытная Азаренко решила поберечь силы перед Открытым чемпионатом Австралии, который начинается 8 февраля.

Канепи в параллельно проходящем турнире сыграет полуфинальный матч с первой ракеткой России Екатериной Александровой (WTA 33). Этот матч начнется ориентировочно в 05:00.