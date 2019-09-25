"Ей нужен отбеливатель!". Расистский скандал в Японии

По информации источника, комики в форме шутки заявили, что спортсмена выглядит ”слишком загорелой”, поэтому ей ”не помешает отбеливатель”. В социальных сетях такой юмор вызвал волну возмущений среди пользователей.

”Мы искренне извиняемся за то, что причинили дискомфорт этому человеку. Нам нужно было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, обидевшие столь многих людей. Больше такое не повторится”, — говорится в опубликованном заявлении дуэта.

В данный момент 21-летняя японка находится на четвертом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2019 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и турнира в японской Осаке.