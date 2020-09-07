Джокович чуть не убил судью. Его дисквалифицировали с US Open

Скандалом обернулся матч 4-го круга US Open-2020 с участием первой ракетки мира Новака Джоковича. После проигранного гейма на своей подаче раздосадованный серб, не глядя, откинул ракеткой мяч в сторону и неожиданно попал линейному судье точно в горло. Подобные опасные и необдуманные действия теннисиста по правилам наказываются дисквалификацией. В итоге Джокович был снят и с матча, и с турнира. Это не первый случай, когда Джокович попадает мячом в человека, но раньше это были игровые эпизоды по ходу розыгрыша. Вспоминаем случаи, когда мяч после удара теннисистов попадал в судей, в болбоев, в операторов, пишет "Чемпионат".

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



pic.twitter.com/t1zX6lEFxK — Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020

Буквально перед US Open на ”Мастерсе” в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк, произошёл похожий на случай с Джоковичем эпизод в матче россиянина Даниила Медведева и словенца Аляжа Бедене. Во втором сете при счёте 2:1 в пользу Медведева раздосадованный очередной своей неудачей Бедене допустил небрежность, когда, не глядя, отбросил мяч в сторону пустых трибун и умудрился попасть в одного единственного находящегося там человека — видеооператора. Работник телевидения успел отвернуться от мяча, поэтому сильно не пострадал, а скорее отделался лёгким испугом. Судья и супервайзер какое-то время разбирали этот эпизод, общались с оператором, а Бедене усиленно приносил свои извинения. В итоге судья лишь вынес теннисисту предупреждение и не стал его дисквалифицировать.