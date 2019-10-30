Драма на корте. Андрееску резво начала матч, но получила травму

В другом поединке дня встречались неудачницы первого тура канадка Бьянка Андрееску (WTA 4) и чешка Каролина Плишкова (WTA 2). Победительница Открытого чемпионата США Андрееску резво начала матч, выиграв два стартовых гейма. Однако затем она травмировала колено и вызвала на корт врача.

19-летней канадке оказали медицинскую помощь, но играть в полную силу она не смогла. Андрееску проиграла партию со счетом 3:6 и отказалась от продолжения поединка.

Канадка потеряла шансы выйти в полуфинал. Сможет ли главное открытие года сыграть заключительный матч группового этапа против Свитолиной - большой вопрос.