Дочь миллиардера рвется в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Если в мужском одиночном разряде автором главной сенсации турнира стал россиянин Аслан Карацев (ATP 114), пробившийся в полуфинал, то в женском одиночном разряде удивляет американка Джессика Пегула (WTA 61).

26-летняя Джессика впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира "Большого шлема", обыграв в трех сетах первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 5). В стартовом круге американка зачехлила белоруску Викторию Азаренко.

Джессика - непростая девушка. Она дочь миллиардера, который сколотил состояние на добыче газа земли, а потом продал свой бизнес и перешел в спортивную индустрию. Если у большинства соперниц Пегулы в юности были сложности с поиском средств и спонсоров, то у Джессики таких проблем никогда не возникало.

17 февраля - 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии

Женский разряд

02:00 Эшли Барти (Австралия) - Каролина Мухова (Чехия)

04:00 Дженнифер Брэди (США) - Джессика Пегула (США)

Мужской разряд

06:00 Андрей Рублев (Россия) - Даниил Медведев (Россия)

10:00 Стефанос Циципас (Греция) - Рафаэль Надаль (Испания)