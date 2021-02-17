Дочь миллиардера не пустили в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Если в мужском одиночном разряде автором главной сенсации турнира стал россиянин Аслан Карацев (ATP 114), пробившийся в полуфинал, то в женском одиночном разряде многих удивила американка Джессика Пегула (WTA 61).

26-летняя Джессика впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира "Большого шлема". Дорогу в полуфинал ей преградила соотечественница Дженнифер Брэди (WTA 24), выигравшая матч в трех сетах - 4:6, 6:2, 6:1.

Джессика - непростая девушка. Она дочь миллиардера, который сколотил состояние на добыче газа, а потом продал свой бизнес и перешел в спортивную индустрию. Если у большинства соперниц Пегулы в юности были сложности с поиском средств и спонсоров, то у Джессики таких проблем никогда не возникало.

В женских полуфиналах Наоми Осака сыграет с Сереной Ульямс, а Брэди сразится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

17 февраля - 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии

Женский разряд

Эшли Барти (Австралия) - Каролина Мухова (Чехия) 6:1, 3:6, 2:6

Дженнифер Брэди (США) - Джессика Пегула (США) 4:6, 6:2, 6:1

Мужской разряд

Андрей Рублев (Россия) - Даниил Медведев (Россия) 5:7, 3:6, 2:6

10:00 Стефанос Циципас (Греция) - Рафаэль Надаль (Испания)