08.01.2020, 17:17

Циципас ранил отца ракеткой в матче с Кирьосом


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Циципас ранил отца ракеткой в матче с Кирьосом
Фото: Scanpix

Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения от Ника Кирьоса на турнире ATP Cup разбил свою ракетку и ранил отца осколком.

После поражения в первом сете матча с Кирьосом грек на эмоциях разбил ракетку, после чего его отец удалился с корта, поддерживая руку. Как сообщают СМИ, у папы теннисиста пошла кровь из-за попадания осколка.



После вспышки гнева Циципас получил выговор от мамы, которая спустилась из своей ложи и высказала сыну, что думает о его поступке.

По итогам встречи Кирьос обыграл греческого теннисиста со счетом 7:6, 6:7, 7:6.

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