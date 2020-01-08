08.01.2020, 17:17
Циципас ранил отца ракеткой в матче с Кирьосом
Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения от Ника Кирьоса на турнире ATP Cup разбил свою ракетку и ранил отца осколком.
Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения от Ника Кирьоса на турнире ATP Cup разбил свою ракетку и ранил отца осколком.
После поражения в первом сете матча с Кирьосом грек на эмоциях разбил ракетку, после чего его отец удалился с корта, поддерживая руку. Как сообщают СМИ, у папы теннисиста пошла кровь из-за попадания осколка.
Uh…
🎥 @primevideosport pic.twitter.com/ooa72qyJXi
— Matthew Willis (@MattRacquet) January 7, 2020
После вспышки гнева Циципас получил выговор от мамы, которая спустилась из своей ложи и высказала сыну, что думает о его поступке.
По итогам встречи Кирьос обыграл греческого теннисиста со счетом 7:6, 6:7, 7:6.
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