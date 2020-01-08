Циципас ранил отца ракеткой в матче с Кирьосом

После поражения в первом сете матча с Кирьосом грек на эмоциях разбил ракетку, после чего его отец удалился с корта, поддерживая руку. Как сообщают СМИ, у папы теннисиста пошла кровь из-за попадания осколка.







После вспышки гнева Циципас получил выговор от мамы, которая спустилась из своей ложи и высказала сыну, что думает о его поступке.

По итогам встречи Кирьос обыграл греческого теннисиста со счетом 7:6, 6:7, 7:6.