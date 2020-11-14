14.11.2020, 16:55
Чемпионы Эстонии Малыгина и Иванов подтвердили свой класс
Чемпионы Эстонии по теннису Елена Малыгина (WTA 562) и Владимир Иванов (ATP 709) стали победителями заключительного турнира года Alexela Masters.
Чемпионы Эстонии по теннису Елена Малыгина (WTA 562) и Владимир Иванов (ATP 709) стали победителями заключительного турнира года Alexela Masters.
20-летняя Малыгина второй год подряд выиграла этот турнир, победив в финальном поединке Лисси Кумбри - 6:4, 6:2.
33-летний Иванов без особых проблем разобрался в Теннисном центре "Тонди" с Карлом Сааром - 6:4, 6:2.
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