Чемпион СССР несколько дней пролежал мертвым в своей квартире
Известный в прошлом советский теннисист Вячеслав Егоров скончался на 82-м году жизни в Москве.
Известный в прошлом советский теннисист Вячеслав Егоров скончался на 82-м году жизни в Москве.
Отмечается, что тело бывшего спортсмена нашла его дочь. По данным полиции, смерть Егорова наступила в период с 13 по 16 ноября. Тело с признаками разложения было доставлено в морг.
Егоров трижды становился чемпионом СССР в смешанном и мужском парном разрядах. В одиночном разряде его путь наверх прерывали лидеры советского тенниса Александр Метревели и Тоомас Лейус.
В 1967 году Егоров пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции - это был последний турнир, когда на него не допускались профессионалы.
По окончании спортивной карьеры Егоров много лет работал преподавателем в Военно-воздушной инженерной академии, дослужившись до подполковника.
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