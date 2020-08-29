29.08.2020, 17:20

Бывает и так. Азаренко присудили победу в финале без борьбы


EST
Бывает и так. Азаренко присудили победу в финале без борьбы
Victoria Azarenka,AP

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA 59) стала победительницей крупного турнира в Нью-Йорке с призовым фондом 1,95 млн долларов. В финале Азаренко должна была сыграть с Наоми Осака (WTA 10), но 22-летняя японка отказалась от матча из-за травмы.

"Мне очень жаль, что приходится сниматься из-за травмы в день матча", — прокомментировала ситуацию Осака. — Накануне я потянула в полуфинале подколенное сухожилие на левой ноге. Оно не восстановилось за одну ночь, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя - я хочу поблагодарить всех за поддержку".

Напомним, что в четвертьфинале Осака одолела первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт, а затем она отказалась выходить на полуфинальный поединок с бельгийкой Элизе Мертенс. Японская теннисистка протестовала против полицейского произвола в США при задержании чернокожего мужчины, но затем она изменила свое решение.

Читайте также:

Азаренко впервые выиграла теннисный турнир с 2016 года - теперь у нее 21 титул. На следующей неделе белоруска вернется в ТОП-30. За победу в Нью-Йорке молодая мама заработала 285 000 долларов призовых.

31 августа на кортах Нью-Йорка стартует второй в этом году турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США.

Читайте также: