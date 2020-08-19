Больше всех зарабатывают в женском спорте теннисистки
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В ТОП-10 вошли 9 теннисисток.
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В ТОП-10 вошли 9 теннисисток.
Первое место в рейтинге занимает японка Наоми Осака. Она в общей сложности заработала 37 млн долларов, из которых 34 млн — деньги, полученные от рекламы. Далее располагаются Серена Уильямс, Эшли Барти и Симона Халеп.
В ТОП-10 списка Forbes вошли 9 теннисисток и футболистка сборной США Алекс Морган.
Самые высокооплачиваемые спортсменки (Forbes)
1. Наоми Осака (теннис - Япония) – $ 37,4 млн ($ 3,4 млн – призовые, $ 34 млн – контракты);
2. Серена Уильямс (теннис - США) – $ 36 млн ($ 4 млн – призовые, $ 32 млн – контракты);
3. Эшли Барти (теннис - Австралия) – $ 13,1 млн ($ 10,1 млн – призовые, $ 3 млн – контракты);
4. Симона Халеп (теннис - Румыния) – $ 10,9 млн ($ 6,9 млн – призовые, $ 4 млн – контракты);
5. Бьянка Андрееску (теннис - Канада) – $ 8,9 млн ($ 4,9 млн – призовые, $ 4 млн – контракты);
6. Гарбинье Мугуруса (теннис - Испания) – $ 6,6 млн ($ 2,1 млн – призовые, $ 4,5 млн – контракты);
7. Элина Свитолина (теннис - Украина) – $ 6,4 млн ($ 5,4 млн – призовые, $ 1 млн – контракты);
8. София Кенин (теннис - США) – $ 5,8 млн ($ 4,8 млн – призовые, $ 1 млн – контракты);
9. Анжелика Кербер (теннис - Германия) – $ 5,3 млн ($ 1,3 млн – призовые, $ 4 млн – контракты);
10. Алекс Морган (футбол - США) - $ 4,6 млн ($ 0,4 млн – призовые/зарплата, $ 4,2 млн – контракты).
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