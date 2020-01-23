23.01.2020, 09:55

Анетт Контавейт пробилась в третий круг Australian Open

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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: ZUMAPRESS.com

В 1/32 Открытого чемпионата Австралии Анетт Контавейт (WTA 31) победила в Мельбурне испанку Сару Соррбес-Тормо (WTA 91) - 6:2, 4:6, 6:1.

Поединок продолжался свыше полутора часов. Счет личных встреч между теннисистками стал 3:0 в пользу Контавейт.

Следующей соперницей эстонской теннисистки будет швейцарка Белинда Бенчич (WTA 7), обыгравшая латвийку Елену Остапенко (WTA 45) - 7:5, 7:5.

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