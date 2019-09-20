20.09.2019, 13:35

Анетт Контавейт перенесла операцию


rus.delfi.ee
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Анетт Контавейт перенесла операцию
Фото: Scanpix

Повреждение, полученное эстонской теннисисткой на US Open, вызвало абсцесс в организме и потребовалось хирургическое вмешательство.

"К сожалению, мне пришлось отказаться от выступлений на азиатских турнирах WTA из-за небольшой операции. Но теперь я восстанавливаюсь и скоро буду готова играть" — написала Анетт в своих соцсетях.

В рейтинге WTA эстонка опустится на несколько позиций, но у нее будет шанс все отыграть уже в октябре — 7-го числа начинается турнир в Линце, а 14-го — Кубок Кремля в Москве.

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