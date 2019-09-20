Анетт Контавейт перенесла операцию

"К сожалению, мне пришлось отказаться от выступлений на азиатских турнирах WTA из-за небольшой операции. Но теперь я восстанавливаюсь и скоро буду готова играть" — написала Анетт в своих соцсетях.

В рейтинге WTA эстонка опустится на несколько позиций, но у нее будет шанс все отыграть уже в октябре — 7-го числа начинается турнир в Линце, а 14-го — Кубок Кремля в Москве.