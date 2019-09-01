Анетт Контавейт отказалась от выступления на US Open

Контавейт снялась с турнира из-за вирусного заболевания, сообщила пресс-служба турнира. Бенчич без борьбы вышла в 1/8 финала, где ее соперницей будет первая ракетка мира Наоми Осака (Япония), обыгравшая 15-летнюю американку Кори Гауфф - 6:3, 6:0.

Из-за вирусного заболевания Контавейт вынуждена отказаться также от выступления в парном разряде, где она успешно начала турнир с россиянкой Дарьей Касаткиной.