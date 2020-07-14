Анетт Контавейт о турне в США: "Честно говоря, немножко страшно"

29-30 июля в Таллинне пройдет Merko Cup - матчевая встреча Эстония - Латвия. За команду гостей сыграют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко (WTA 41) и Анастасия Севастова (WTA 43).

3 августа начнется первый профессиональный турнир после долгой паузы в итальянском Палермо. Затем Контавейт планирует выступить в Праге.

Во второй половине августа первая ракетка Эстонии собирается улететь за океан на два турнира в Нью-Йорк. Старт Открытого чемпионата США по теннису - он пройдет без зрителей - запланирован на 31 августа.

"Честно говоря, есть небольшой страх, но я знаю, что организаторы делают все возможное, чтобы мы были в безопасности", - так прокомментировала в интервью Delfi TV предстоящее американское турне Контавейт.

Напомним, что США – мировой лидер по количеству зараженных и погибших от коронавируса, а Нью-Йорк долгое время был самым пострадавшим городом мира. Но организаторы не хотели переносить Открытый чемпионат США в другое место - в случае переноса они потеряли бы большие деньги от обладателей телевизионных прав на показ турнира.

US Open - второй турнир "Большого шлема" в нынешнем сезоне. Открытый чемпионат Франции на грунтовых кортах перенесен на конец сентября, а Уимблдон в этом году из-за вспышки коронавируса отменили.