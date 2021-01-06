06.01.2021, 11:45

Анетт Контавейт неудачно начала новый сезон в Эмиратах


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2021 Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open Pre-Tournament
Anett Kontaveit Abu Dhabis treeningulFoto: Rob Prange, ZUMAPRESS.com

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (ВТА 23) с поражения начала новый сезон в Абу-Даби. На теннисном турнире с призовым фондом 565 000 долларов она проиграла 23-летней россиянке Веронике Кудерметовой (ВТА 46) - 5:7, 1:6.

В первой партии, которая продолжалась 60 минут, на корте шло упорное соперничество. Судьбу сета решил брейк, который сделала Кудерметова.

Россиянка играла агрессивно
Во второй партии упорной борьбы не получилось. Россиянка загоняла Контавейт по разным углам площадки. Кудерметова заставляла соперницу раз за разом ошибаться и выиграла 5 геймов подряд.

"Стиль игры Кудерметовой очень неудобный. Она играет крайне агрессивно, сильно бьет и много рискует", - так прокомментировала исход матча Контавейт.

"В первой партии у меня были шансы выиграть сет, но не получилось. Соперница получила заряд энергии - во второй партии она доминировала на корте. Не столько я проиграла этот матч, сколько выиграла соперница, поэтому я не очень сильно разочарована", - добавила первая ракетка Эстонии.

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Контавейт сыграет в паре
Стартовый поединок Контавейт с Кудерметовой продолжался полтора часа. Счет личных встреч стал 3:0 в пользу российской теннисистки.

В Абу-Даби Контавейт выступит также в женском парном разряде, где ее партнершей будет россиянка Дарья Касаткина.

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