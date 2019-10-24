Анетт Контавейт: для меня нынешний сезон закончен
Первый номер эстонского женского тенниса Анетт Контавейт сообщила сегодня в социальных сетях, что в этом сезоне на корт уже не выйдет.
Первый номер эстонского женского тенниса Анетт Контавейт сообщила сегодня в социальных сетях, что в этом сезоне на корт уже не выйдет.
"Для меня сезон 2019 года завершился, к сожалению, раньше, чем я надеялась. Поэтому хотела бы поблагодарить своих спонсоров, семью и всех болельщиков за поддержку. Конец года был для меня очень тяжелым, я еще не восстановилась на 100%. Я потеряла много веса и не чувствую себя еще достаточно сильной, чтобы тренироваться в полном объеме", - написала Контавейт в Instagram.
"Надеюсь всё-таки, что начну поднимать нагрузки и к первым турнирам следующего года быть в форме", - добавила Контавейт, которая на US Open подхватила настолько серьезное инфекционное заболевание, что пришлось из-за абсцесса пойти на операцию.
В опубликованном в понедельник свежем рейтинге WTA контавейт занимает 25-е место. До вызванной болезнью паузы эстонская теннисистка находилась на 19-й позиции.
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