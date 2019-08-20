7 фактов о Данииле Медведеве, который живет во Франции и мог быть шахматистом, но стал звездой тенниса(3)
После победы на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати весь теннисный мир заговорил о рождении "русской сверхновой".
После победы на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати весь теннисный мир заговорил о рождении "русской сверхновой".
- Мог стать шахматистом.
Играть Даниил начал в шесть лет – сначала попробовал себя в плавании и шахматах, где у него тоже получалось весьма неплохо, но узнал, что идет набор в теннисную группу. Мальчик сразу показал свои таланты и нашел контакт с тренером, так что выбор был сделан в пользу тенниса.
- Был не очень успешен по юниорам.
Даниилу 23 года, и у него за плечами не самая успешная юниорская карьера - 13-е место в молодежном туре не является пределом мечтаний для юных теннисистов. Даниил сам признается, что стал относиться к теннису как к профессии лишь пару лет назад, а до этого совсем не понимал зачем ему нужен режим, правильное питание и постоянные тренировки.
- Получил прозвище "министр".
За свою фамилию. Хотя ни родственником премьер-министра РФ, ни известного украинского теннисиста он совсем не является.
- Живет во Франции, но скучает по русской ментальности.
Ради теннисной карьеры ему пришлось уехать к сестре на юг Франции, но душой и сердцем он всегда в России. Признается, что русская ментальность ему близка больше всего и он очень скучает по Москве и друзьям. Но любовь к России не помешала ему выучить французский язык, что было особенно отмечено болельщиками в Монреале, где его обожают.
- Уже успел получить обвинения в расизме.
В апреле 2016 года во время встречи с темнокожим теннисистом в США сказал судье (которая тоже была темнокожей) "я знаю, что вы с моим соперником друзья", что было воспринято как оскорбление по расовому признаку. Впоследствии Медведев очень долго извинялся за этот инцидент. Но вообще поспорить с судьями он любит и часто делает это красиво - на одном из турниров он бросил к ногам судьи несколько монеток, намекая на продажность арбитра.
- "Этот сраный русский!".
У Даниила в про-туре уже есть принципиальные соперники - прежде всего это грек Циципас. Однажды во время матча с ним Даниил высказал судье, что Циципас слишком часто и надолго уходит в туалет и спорит по каждому незначительному поводу. Грек в сердцах назвал его "сраным русским", но потом извинился. Счет по личным встречам - 4:0 в пользу Медведева.
- При росте 198 см у Даниила уникальная манера игры.
В отличие от большинства высоких игроков он не избегает затяжных розыгрышей, предпочитая контролировать заднюю и выжидать возможность для удара двуручным бэкхендом, своим самым сильным элементом. Также Медведев очень сильно подает вторым мячом, то есть не страхуется там, где это делают почти все. Это и стало главным козырем для победы над первым номером рейтинга Новаком Джоковичем в Цинциннати.
Открытый чемпионат США по теннису начинается сегодня с квалификационных раундов. Следите на rus.delfe.ee
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