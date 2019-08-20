7 фактов о Данииле Медведеве, который живет во Франции и мог быть шахматистом, но стал звездой тенниса

- Мог стать шахматистом.

Играть Даниил начал в шесть лет – сначала попробовал себя в плавании и шахматах, где у него тоже получалось весьма неплохо, но узнал, что идет набор в теннисную группу. Мальчик сразу показал свои таланты и нашел контакт с тренером, так что выбор был сделан в пользу тенниса.

- Был не очень успешен по юниорам.

Даниилу 23 года, и у него за плечами не самая успешная юниорская карьера - 13-е место в молодежном туре не является пределом мечтаний для юных теннисистов. Даниил сам признается, что стал относиться к теннису как к профессии лишь пару лет назад, а до этого совсем не понимал зачем ему нужен режим, правильное питание и постоянные тренировки.

- Получил прозвище "министр".

За свою фамилию. Хотя ни родственником премьер-министра РФ, ни известного украинского теннисиста он совсем не является.

- Живет во Франции, но скучает по русской ментальности.

Ради теннисной карьеры ему пришлось уехать к сестре на юг Франции, но душой и сердцем он всегда в России. Признается, что русская ментальность ему близка больше всего и он очень скучает по Москве и друзьям. Но любовь к России не помешала ему выучить французский язык, что было особенно отмечено болельщиками в Монреале, где его обожают.

- Уже успел получить обвинения в расизме.

В апреле 2016 года во время встречи с темнокожим теннисистом в США сказал судье (которая тоже была темнокожей) "я знаю, что вы с моим соперником друзья", что было воспринято как оскорбление по расовому признаку. Впоследствии Медведев очень долго извинялся за этот инцидент. Но вообще поспорить с судьями он любит и часто делает это красиво - на одном из турниров он бросил к ногам судьи несколько монеток, намекая на продажность арбитра.