6:0, 6:1! Контавейт вынесла с корта седьмую ракетку мира

Эстонская теннисистка очень собранно подошла к матчу с полуфиналисткой Открытого чемпионата США. Анетт удачно играла на приеме и агрессивно атаковала. К тому же 22-летняя швейцарка допускала много брака. Бенчич совершила 18 невынужденных ошибок, тогда как у Контавейт их было лишь 7.

Контавейт вышла в 1/8 финала, что является повторением ее лучшего достижения на турнирах "Большого шлема". Выход в четвертый круг гарантировал эстонской теннисистке в качестве призовых 205 000 USD. В виртуальном рейтинге Контавейт поднялась на 25-е место.

Следующей соперницей нашей теннисистки будет восходящая звезда польского тенниса Ига Швентек (WTA 56). 18-летняя варшавянка победила в третьем круге хорватку Донну Векич (WTA 20) - 7:5, 6:3.