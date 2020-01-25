25.01.2020, 05:30

6:0, 6:1! Контавейт вынесла с корта седьмую ракетку мира

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Foto: Scanpix, REUTERS

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии лидер эстонского тенниса Анетт Контавейт (WTA 31) победила в Мельбурне швейцарку Белинду Бенчич (WTA 7) - 6:0, 6:1. Поединок продолжался 50 минут.

Эстонская теннисистка очень собранно подошла к матчу с полуфиналисткой Открытого чемпионата США. Анетт удачно играла на приеме и агрессивно атаковала. К тому же 22-летняя швейцарка допускала много брака. Бенчич совершила 18 невынужденных ошибок, тогда как у Контавейт их было лишь 7.

Контавейт вышла в 1/8 финала, что является повторением ее лучшего достижения на турнирах "Большого шлема". Выход в четвертый круг гарантировал эстонской теннисистке в качестве призовых 205 000 USD. В виртуальном рейтинге Контавейт поднялась на 25-е место.

Следующей соперницей нашей теннисистки будет восходящая звезда польского тенниса Ига Швентек (WTA 56). 18-летняя варшавянка победила в третьем круге хорватку Донну Векич (WTA 20) - 7:5, 6:3.

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