34-летний рэппер поразил сердце первой ракетки Эстонии

Сердца Анетт и Том-Олафа стучат в унисон с сентября прошлого года. Последний раз их видели вместе в конце прошлой недели, когда теннисистка выступала в Таллинне на Кубке Федерации.

Анетт и музыкант вместе еще не живут, но автомобиль рэппера часто останавливается перед домом звезды эстонского тенниса. За свою профессиональную карьеру Контавейт заработала 4 миллиона евро - у нее дом в Виймси и несколько квартир в центре Таллинна.