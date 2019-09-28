18 эйсов и 520 000 долларов в кармане. Соболенко выиграла финал в Ухане

Белорусская теннисистка совершила в этом матче 18 эйсов, тогда как ее соперница только 2 раза сумела сделать подачу навылет.

Ранее Соболенко обыграла в полуфинале первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия) - 7:5, 6:4.

В качестве денежного приза Соболенко получила за победу 520 615 долларов и заработала 900 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге, который будет обнародован на следующей неделе, она сохранит за собой 14-е место.