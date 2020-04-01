15-летняя эстонка третью неделю находится на карантине в Испании

Две недели назад, когда в Европе начали повсеместно закрываться границы, теннисная академия Рафаэля Надаля предложила своим воспитанникам остаться на карантине на острове Мальорка.

Из 140 учащихся академии этой возможностью решили воспользоваться примерно половина молодых игроков, в их числе и 15-летняя эстонка Карола Сувисте, которая училась на Средиземноморском острове последние полтора года.

Когда родители Каролы ознакомились с условиями карантина, то они не возражали против дальнейшего пребывания дочери на Мальорке. Им уже ранее было известно, что медицина там находится на академическом уровне и об учениках очень внимательно заботятся.

"Родителей каждый день информируют с помощью писем и телефонных звонков. Связь с академией очень оперативная. Если ребенок, например, потянул ногу, то уже через полчаса мне сообщат, когда будет прием врача, а еще через пару часов известят о результатах врачебного обследования", - сказал отец теннисистки Райво Сувисте.

Вместе с теннисистами на карантине остались тренеры, преподаватели и обслуживающий персонал. До 21 марта были разрешены тренировки, но по решению правительства Испании до 2 апреля было введено ограничение на их проведение.

"Учебой занимаюсь в комнате. Часть заданий получаю виртуально, часть - непосредственно от учителей, - пояснила условия карантина Карола.- Поход в столовую организован по возрастным группам. Мы можем находиться на улице, но тренироваться в составе группы нельзя".