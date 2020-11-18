Звезда российского биатлона неожиданно узнала о беременности

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт объявила о приостановке спортивной карьеры. За полторы недели до первого этапа Кубка мира лидер сборной России неожиданно узнала о своей беременности.
"Всем привет! Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой", - сообщила в "Инстаграме" 35-летняя биатлонистка.
Сборная России осталась без лидера
"Мне придётся почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своем здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю "прощай" биатлону. Мы еще увидимся", - добавила стреляющая лыжница.
Юрлова - последняя российская биатлонистка, становившаяся чемпионкой мира. В 2015 году она выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке.
После своего триумфа питерская биатлонистка вышла замуж за массажиста сборной Австрии. В 2016 году у пары родилась дочь.
Спаренные этапы
Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Там же пройдет и второй этап кубковой серии.
Следующие два этапа Кубка мира будет принимать в середине декабря австрийский Хохфильцен.
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